Via Enrico De Nicola a Barletta, il consigliere Mennea: «Opera confusa e incompiuta»

«Un’opera confusa, incompiuta e insensata quella portata in via Enrico De Nicola a Barletta. Due anni per generare più problemi di quanti ne avrebbe dovuto risolvere. Poi, le modifiche al progetto iniziale sono risultate peggiorative per la viabilità e vivibilità. In prossimità di una piccola rotatoria improvvisata è ubicato un istituto scolastico per l’infanzia; quando tra qualche mese le famiglie torneranno ad accompagnare i piccoli, il parcheggio selvaggio si aggiungerà alle problematiche già esistenti». A dichiararlo è il consigliere comunale, capogruppo del PD, Ruggiero Mennea il quale ieri mattina ha raggiunto i cittadini del quartiere ormai esasperati.

«Non riesco a capacitarmi: la variazione al progetto fa acqua da ogni parte. Il traffico in quella zona è ingestibile e ne consegue che il livello di inquinamento acustico e ambientale sia particolarmente lievitato. Quell’azione che tecnicamente è insensata ha solo causato profondi malcontenti e disagi. Dislivelli di marciapiedi che formano piccoli stagni quando piove, impossibilità di accesso ai locali privati e alle attività economiche che regolarmente pagano tributi comunali, insomma un obbrobrio vero e proprio. Il mio invito è di ripristinare il progetto originario. I cittadini hanno il diritto di esprimere le proprie osservazioni dal momento che è stato speso denaro pubblico».

«Se sarà necessario – conclude il consigliere Mennea - costituiremo un comitato civico che porterà avanti non solo questa battaglia, ma agirà anche contro la realizzazione del centro raccolta di rifiuti nello stesso quartiere all’insaputa dei cittadini, tema quest'ultimo su cui ho già espresso le mie riserve sia in seduta consiliare che attraverso mezzo stampa. Se l’Amministrazione di Barletta non dovesse accettare la richiesta degli abitanti della zona, è chiaro che la mobilitazione dei cittadini sarà forte e consistente. Avranno il mio appoggio».