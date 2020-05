Dà fuoco allo steccato per le piante davanti a un bar: con la Fase 2 torna il vandalismo in città

La speranza circolata in questi due mesi di permanenza forzata in casa è stata "dopo saremo tutti migliori". Ma sarà proprio vero...? Un episodio che ci dice il contrario, forse piccolo ma emblematico, domenica notte a Barletta, proprio alla vigilia del 18 maggio, data indicata dal governo per la ripresa di tante attività: davanti al Morrison's Revolution Bar, in via Rionero, una ragazza probabilmente in cerca di "emozioni forti" ha pensato di dar fuoco allo steccato in legno che ospita le piante poste all'ingresso del bar. Immediato l'intervento di una coppia di ragazzi, che hanno cercato di spegnere le fiamme in attesa dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte anche una pattuglia dei carabinieri e la vigilanza privata della Vegapol.

Il titolare del bar, il signor Giuseppe, ha subito evidenziato il fatto, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi e va ad aggiungere un altro danno ad una economia già in bilico per via della chiusura forzata dovuta al Covid-19. "Mi chiedo - continua l'imprenditore- come sia possibile, dopo tutto ciò che è accaduto in questi due mesi, non capire l'importanza della vita, del lavoro e dei sacrifici che noi autonomi facciamo tutti i giorni per mantenere in vita un esercizio commerciale, tra crisi, tasse e paura".

Un episodio in effetti imbarazzante, un atto di vandalismo che torna non appena la città ricomincia a vivere la sua dimensione sociale. Comportamenti dovuti alla noia, o ancora peggio forse all'abuso di alcolici, che andrebbero sorvegliati con maggiore attenzione a tutela della sicurezza pubblica, della bellezza e dell'imprenditorialità della nostra cara città.