Cimitero al buio, ignoti recidono i cavi della linea elettrica

I cavi dell’alimentazione dell’energia elettrica che consentono l’illuminazione di una vasta area del Cimitero comunale, nella zona più a nord, verso Margherita di Savoia, a ridosso del depuratore, sono stati recisi da ignoti che, nella notte si sono introdotti e hanno divelto il pozzetto a servizio della linea elettrica.

Per questo motivo ieri sera l’intera area è rimasta al buio. Sono in ogni caso stati avviati gli interventi di ripristino, dopo che i carabinieri, ai quali è stato denunciato l’accaduto, hanno compiuto un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se abbiano registrato e colto nell’atto i responsabili del grave danneggiamento.