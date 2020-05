Biblioteca comunale, riattivazione di alcuni servizi: le nuove regole per gli utenti

Con ordinanza n.237 del 17 maggio 2020 il Presidente della Regione Puglia ha disposto l'apertura delle biblioteche il prossimo 25 maggio.

La Biblioteca comunale di Barletta 'Sabino Loffredo' pertanto rinvia a lunedì 25 maggio la riattivazione dei seguenti servizi:

prestito libri

consultazione in sede

restituzione libri

I suddetti servizi saranno espletati esclusivamente nella sede centrale presso il Castello e nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Si accederà ai servizi di prestito, restituzione libri e consultazione di testi solo ed esclusivamente su prenotazione, inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.barletta.bt.it in cui l’utente dovrà descrivere il servizio richiesto. Sarà dunque inutile presentarsi in biblioteca senza preventivamente avere fissato un appuntamento.

Il personale della biblioteca riscontrerà giornalmente le mail pervenute dagli utenti, stabilendo gli orari e il giorno in cui gli stessi potranno presentarsi in sede, esibendo la mail di conferma all’ingresso del Castello, in mancanza della quale non potranno accedervi.

Sarà consentita la consultazione in sede del materiale librario della biblioteca escluso dal prestito ad un massimo di 20 postazioni/utenti al giorno. Le postazioni, una volta occupate, saranno nuovamente disponibili il giorno successivo, dopo la sanificazione.

Saranno garantiti anche il servizio di document delivery (fornitura riproduzioni), il prestito interbibliotecario e l’assistenza alle ricerche bibliograficheunicamente da remoto inviando una mail di richiesta informazioni a biblioteca@comune.barletta.bt.it

Fino a nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso alla sala emeroteca, utilizzata quale luogo idoneo per assicurare una quarantena di 10 giorni ai libri restituiti dalla consultazione e dal prestito, al termine del quale saranno ricollocati nel deposito librario per essere nuovamente messi a disposizione dell’utenza.

Le attività presso le sedi decentrate di Via dei Pini e Parco dell’Umanità, al momento continueranno ad essere sospese, rinviando la riattivazione dei servizi bibliotecari a prossima data.

Per ogni richiesta di informazioni e/o assistenza è possibile telefonare negli orari di apertura della Biblioteca (dal lunedi al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) al seguente numero 0883/578646.

COVID - 19 - LE REGOLE PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Sabino Loffredo



1 Accedi alla Biblioteca munito di mascherina di protezione e guanti monouso e solo su prenotazione da effettuare alla mail

biblioteca@comune.barletta.bt.it



2 Mantieni, in ogni situazione, una distanza interpersonale di almeno un metro con le altre persone eventualmente presenti.



3 Non toccare libri e/o pubblicazioni diverse da quelle prenotate e consegnate dal personale della biblioteca.



4 Evita abbracci e strette di mano.



5 Copriti la bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito.



6 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani mentre indossi i guanti.



7 Non rimanere più del tempo necessario concessoti per il servizio prenotato in biblioteca e nei suoi pressi.



8 Togliti i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltiscili negli appositi contenitori per la raccolta indifferenziata.



9 Lavati correttamente le mani dopo l’uso dei guanti.