Soste a pagamento, da lunedì 18 maggio riattivato il servizio

In base a quanto disposto dall'ordinanza sindacale del 16 maggio 2020, l'amministrazione comunale di Barletta in accordo con Bar.S.A. Servizi Ambientali, comunica alla cittadinanza la riattivazione del servizio di soste a pagamento (strisce blu) a partire da lunedì 18 maggio.



L'ordinanza, dunque, revoca ufficialmente la sospensione disposta in data 27.03.2020 che prevedeva appunto la momentanea disattivazione del pagamento per la sosta nelle zone a strisce blu sul territorio cittadino in modo da venire incontro alle esigenze dei residenti, costretti a rimanere a casa e a lasciare le automobili in sosta per intere giornate.

Con la revoca e la riattivazione del servizio di gestione soste a pagamento, termina anche la sospensione lavorativa contestualmente prevista per le unità di personale adibite al servizio che riprenderanno regolarmente la propria attività lavorativa.

L’avv. Cianci commenta con soddisfazione: “Ordinanza tanto attesa che, fra le altre cose, restituisce la giusta dignità ai lavoratori”.

Venute meno le prescrizioni legate alla situazione emergenziale e con la riattivazione delle attività lavorative e commerciali, da lunedì il servizio torna normalmente operativo alle consuete tariffe.