Coronavirus, idranti della polizia a Borgovilla e Patalini per sanificare le strade

Barletta sarà fra le città che rientrano nell’iniziativa della Polizia di Stato che ha messo a disposizione gli idranti in dotazione ai Reparti Mobili per sanificare le strade, contribuendo in tal modo a combattere il Coronavirus.

Si tratta di mezzi speciali, nati e concepiti per essere impiegati in ordine pubblico grazie alla capacità di spruzzare migliaia di litri d’acqua a pressione; in questo periodo di emergenza sanitaria, in accordo con le amministrazioni comunali che lo hanno richiesto, vengono utilizzati per sanificare le strade.

E così avverrà domani mattina a Barletta dove un idrante della polizia, in collaborazione con Bar.s.a. e d’intesa con l’Amministrazione comunale, percorrerà e sanificherà le strade dei quartieri Borgovilla – Patalini, fra le 5 e le 9 del mattino.

A Bari e nelle città della Bat, tale iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione fra il IX Reparto Mobile di Bari e il IV Reparto Mobile di Napoli che hanno in dotazione il mezzo e lo hanno messo a disposizione per effettuare la sanificazione delle strade.

“Barletta – ha detto il sindaco Cannito - apprezza moltissimo questa inedita ma preziosa forma di soccorso alla cittadinanza da parte della polizia che dimostra, ancora una volta, la sua vicinanza alla comunità”.