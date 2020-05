Rifugio comunale per cani, a breve la riapertura per le adozioni

«Il rifugio comunale di Barletta aprirà nuovamente le porte ai suoi volontari e a tutti coloro che desiderano adottare un animale. I primi di maggio avevo chiesto al sindaco di Barletta Cosimo Cannito di affrontare quanto prima la tematica. Oggi (ieri,ndr) il personale è stato convocato per stabilire le modalità di accesso alla struttura. Finalmente i nostri amici a quattro zampe torneranno tra le braccia di chi si è sempre preso cura di loro». A dichiararlo è il consigliere regionale e comunale di Barletta Ruggiero Mennea il quale aveva fin da subito preso a cuore il futuro degli animali dimenticati perché ritenuti forse meno importanti delle persone.

«Come ho più volte sottolineato, gli animali domestici aiutano a sentirsi meno soli, a migliorare il rendimento mentale e a sentirsi utili, dato che prendersene cura è una responsabilità. Una ventata di allegria in casa per gli anziani ma soprattutto per i nostri bambini. Non posso dunque approfittare della notizia ricevuta per estendere un nuovo appello a tutte le famiglie che hanno il desiderio di adottare un animale: è arrivato il momento! La visita al rifugio e la successiva consegna ai richiedenti torna a essere possibile».

«Presto saranno comunicati giorni e fasce orario, non solo per i volontari ma anche per gli adottanti - conclude il consigliere Mennea. Un altro passo verso una normalità nuova è stato compiuto. Tutti potranno tornare a coccolare i cani del rifugio di Barletta».