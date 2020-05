Litoranea Mennea, minore in bici investito sulle strisce pedonali da una moto

Incidente questo pomeriggio, 11 maggio, sul lungomare di ponente "Pietro Mennea", angolo via San Samuele.

Un minore che in bicicletta attraversava sulle strisce pedonali è stato travolto da una moto che proveniva dal porto in direzione via Foggia. Il ragazzino è stato portato in ospedale mentre il centauro che lo ha investito è scappato e dovrà perciò rispondere anche di omissione di soccorso.

Sul luogo dell'incidente una pattuglia della polizia locale, che sta raccogliendo informazioni e dettagli utili a risalire all'autore di questa scellerata vicenda.

AGGIORNAMENTO: il responsabile dell'incidente si è presentato spontaneamente presso il Comando di polizia municipale.