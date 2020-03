Coronavirus, distribuzione kit buste Bar.S.A. spostata al Centro raccolta Parco degli ulivi

La distribuzione delle buste per la raccolta differenziata per tutte le utenze del centro storico, Settefrati e Santa Maria, sia quelle domestiche che non, è stata spostata da piazza Plebiscito al Centro di raccolta di Parco degli ulivi, in via dei Salici. La decisione è stata presa in ottemperanza alle disposizioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere il contrasto del diffondersi del Coronavirus.

Le buste saranno consegnate dal lunedi al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 18,30.