Coronavirus, in calo le donazioni di sangue: l'appello dell'AVIS Barletta

Ormai da diversi giorni si segnala un calo delle donazioni di sangue non solo nel nostro territorio ma anche in tutta Italia dovuto principalmente alla paura del coronavirus, e se il trend dovesse continuare si rischiano gravi ripercussioni sulle terapie necessarie ad oltre 1800 pazienti al giorno.

Chi non è considerato a rischio di contagio ed è in buona salute può andare tranquillamente a donare, contattando preventivamente l’AVIS Barletta o il Centro Trasfusionale per prenotare la donazione e per evitare affollamenti.

Le donazioni possono essere fatte in sicurezza, seguendo le precauzioni valide per la popolazione generale per evitare il contagio.

Il requisito fondamentale per donare è essere in buona salute, per cui basta un semplice raffreddore per essere esclusi.

Si può donare senza timori se non si proviene dalle zone colpite dal Coronavirus. I controlli dei centri di donazione garantiscono completa sicurezza del sangue donato.

Le sospensioni precauzionali sono di 14 giorni per chi ha viaggiato in Cina, per chi ha transitato o sostato nelle cosiddette zone rosse (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo’), per chi è stato a contatto con persone con infezione certificata L’AVIS Barletta ricorda che chi non è interessato da queste misure può andare a donare. È fondamentale continuare a donare il sangue, se naturalmente si è in buona

salute: il sangue serve sempre.