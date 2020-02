È in montaggio, in queste ore, una tenda della Protezione Civile per il pre-triage di eventuali casi sospetti di coronavirus davanti all'ospedale "Mons. Dimiccoli" a Barletta.

Il percorso del pre-triage è creato per costituire un filtro d’accesso al Pronto soccorso per quei pazienti che dovessero avere sintomi dell’infezione e e una presa in carico degli stessi in sicurezza.

Nessun allarme o casi sospetti. L’operazione rientra tra le misure di prevenzione adottate, come quella di limitazione degli accessi al nosocomio e il potenziamento della comunicazione dei comportamenti da tenere.

Ovviamente, è richiesta collaborazione degli utenti per evitare di attivare procedure complesse per casi che nulla hanno a che fare con il coronavirus.