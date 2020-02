Rifiuti lungo le strade extraurbane di Barletta, avviata la pulizia

Dando seguito all’azione sinergica annunciata e coordinata dall’Amministrazione comunale di Barletta e da Anas per contrastare l’abbandono dei rifiuti sulle strade, le cunette e le complanari ricadenti nella rete viaria di competenza dell’Ente nazionale per le strade, gli operatori stanno provvedendo a porre in essere i primi interventi che ne conseguono. Le foto fanno riferimento a via Andria ma non sarà l’unico innesto alla città ad essere controllato e ripulito.



“Il Comune con Anas, grazie anche alla collaborazione di Bar.s.a. – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore alle Manutenzioni

Lucia Ricatti – stanno operando nella maniera più efficace per rendere Barletta più decorosa e pulita, ma il nostro intento è più ambizioso,

perché vorremmo arrivare a disincentivare definitivamente tali condotte, sia nel centro urbano sia sulle complanari, nelle cunette e agli

ingressi della città e per questo siamo grati ad Anas per la sua preziosa collaborazione”. “Questo è il modo e questi sono i fatti con cui l’Amministrazione comunale, ogni giorno – ha concluso il primo cittadino – risponde agli incivili, a chi imbratta senza rispetto, a chi

sporca e non si rende conto di danneggiare, prima di tutto, se stesso”.