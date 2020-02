Polivalente, proseguono i lavori di messa in sicurezza: riapertura prevista per il 19 febbraio

Questa mattina nuovo sopralluogo del Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, per visionare personalmente i lavori di messa in sicurezza del Polivalente, chiuso da alcuni giorni per verifiche sull'agibilità dei tre plessi scolastici. "Voglio ringraziare il Vice Presidente, Rosa Cascella, e i tecnici della Provincia, in particolar modo l'Ing. Guerra e l'Ing. Marselli, per la dedizione e la professionalità con cui stanno seguendo costantemente l'andamento dei lavori" ha sottolineato Lodispoto. Questa mattina è stata avviata la sanificazione delle aule e degli ambienti già messi in sicurezza, oltre alla pulizia degli spazi esterni che necessitavano di lavori di bonifica e potatura delle aree verdi.

"Ci siamo attivati immediatamente nel cercare di mettere in sicurezza il Polivalente in pieno accordo con i dirigenti scolastici, che ringrazio personalmente per il supporto e l'aiuto che ci stanno dando nell'affrontare questa situazione che da troppo tempo veniva ignorata dalle istituzioni provinciali" ha proseguito Lodispoto. Le operazioni proseguono a ritmo serrato per consentire già da domani, 19 febbraio, la riapertura dei plessi scolastici, mentre si approfitterà della chiusura del Polivalente nei giorni 24 e 25 febbraio, in occasione delle festività di Carnevale, per completare i primi interventi avviati. Le ditte incaricate stanno lavorando incessantemente per arrecare meno problemi organizzativi agli studenti.

"La sicurezza delle nostre scuole – conclude Lodispoto - rappresenta una priorità del mio mandato, ed in occasione del prossimo bilancio di previsione, in via di approvazione, stiamo avviando un piano di razionalizzazione della spesa per trovare risorse da investire nei lavori di recupero dei nostri edifici scolastici; infatti è volontà di questa amministrazione mettere in moto un progetto che preveda la loro ristrutturazione e messa in sicurezza".