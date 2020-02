Musica fuori orario e altre violazioni, sanzioni per numerosi locali

Diffide, sanzioni amministrative, sospensioni e chiusure delle attività a carico di alcuni locali del centro storico di Barletta e non solo, sono stati disposti ed eseguiti in seguito a controlli della Polizia locale e anche dalle altre forze dell’ordine, che hanno verificato diverse violazioni da parte delle stesse attività.

I proprietari di sei locali sono stati diffidati per il superamento delle emissioni sonore, e per avere dunque arrecato disturbo alla quiete pubblica violando inoltre l’ordinanza sindacale (del 18/12/2019) che fissa alle ore 24 la sospensione delle emissioni sonore sia interne sia esterne ai locali. Per due di essi, non avendo ottemperato ai termini della diffida, avendo dunque reiterato il superamento dell’orario consentito per le emissioni sonore,è stata disposta la sospensione dell’attività.

Un’altra ordinanza di cessazione dell’attività, questa volta di somministrazione, è stata disposta per un circolo privato, a causa di illeciti amministrativi e anche per il superamento delle emissioni sonore. Restando nel centro storico, in due locali c’erano lavoratori in nero, quattro in tutto. La sanzione è di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare.

Altri due bar sono stati sanzionati per avere occupato il marciapiede con tavolini e sedie senza essere in possesso dell’autorizzazione.

Fuori dal centro storico, invece, un altro locale è stato destinatario di una ordinanza di sospensione dell’attività, in seguito a un episodio di aggressione.