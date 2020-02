Forte vento e maltempo, chiusa strada delle Salinelle e altri interventi in città

La chiusura della strada delle Salinelle e il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo la strada delle Salinelle, a partire dall’ultima parte della controstrada della litoranea di Ponente e fino all’intersezione con la strada del Pantaniello verso la Fiumara, sono stati disposti a partire dalle 18 di ieri, 5 febbraio, con una ordinanza dirigenziale del comandante della Polizia Locale Savino Filannino.

Le forti raffiche di vento, infatti, hanno creato cumuli di sabbia lungo la carreggiata rendendo la percorribilità della stessa pericolosa per gli automobilisti. Il divieto resterà in vigore fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno e non saranno compiuti i necessari interventi di rimozione della sabbia.

A causa delle forti raffiche di vento, inoltre, diversi sono stati gli interventi compiuti nelle ultime ore in città dagli agenti di polizia municipale, dai vigili del fuoco, dagli addetti di Bar.s.a., per lo più a causa della caduta di calcinacci e di rami. C’è stato anche un problema con un palo dei servizi pubblici per il distaccamento della lampada.

Non si registrano danni e problemi al cimitero, ma domani mattina la situazione sarà verificata prima dell’orario di apertura al pubblico perché avvengain sicurezza.