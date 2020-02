Incidente in via Trani, coinvolte 3 auto

Per cause da accertare, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente in via Trani a Barletta, all'altezza del santuario della Madonna dello Sterpeto.

Il sinistro si è verificato verso le 21. Sul posto i soccorsi.

A breve aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO: Una donna di Trani di 43 anni, che era in auto con il marito e il figlio di 7 anni, è deceduta. La loro vettura è finita contro un albero. Ferite in tutto 5 persone: oltre al bambino e al padre, due ragazzi di Trani e un anziano, trasferiti in ospedale in codice rosso.