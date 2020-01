Casa di Riposo “Regina Margherita”, avviso pubblico per nomina nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo “Regina Margherita” ha indetto una selezione mediante Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse per la nomina del nuovo Direttore Generale dell’Azienda di servizi pubblici alla persona con sede in via Fermi n. 20.

Gli aspiranti al suddetto incarico devono essere iscritti all’Albo Regionale dei Direttori Generali, approvato con Determinazione del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia n. 13 del 15/2/2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 dell’1/3/2018). Gli interessati dovranno produrre il proprio curriculum vitae in formato europeo, unitamente ad una dichiarazione di disponibilità di ricoprire l'incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata dalla copia di un valido documento d'identità. Nell’avviso pubblicato sull’Albo pretorio informatico del Comune di Barletta, si informa che le istanze dovranno essere spedite e pervenire all’Asp – entro e non oltre le ore 12 del 13 febbraio 2020 - a mezzo raccomandata Ar, posta celere ocorriere autorizzato all’indirizzo di Via Fermi n. 20 – 76121 Barletta (Bt). Possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Amministrativo dell’Asp (dal lunedì al sabato - dalle 10 alle 13). Le istanze possono essere inviate a mezzo Pec (posta elettronica certificata) intestate al candidato ed inoltrate all'indirizzo asp.reginamargherita@pec.it aventi ad oggetto la dicitura “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la selezione del Direttore Generale dell’Asp Casa di Riposo Regina Margherita di Barletta”.