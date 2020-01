Borracce in alluminio a scuola, consegnate al 3° Circolo "Fraggianni"

E’ iniziata nelle scuole primarie e medie cittadine la distribuzione delle borracce di alluminio fornite da Bar.s.a., la società che si occupa della gestione dei servizi ambientali, d’intesa con l’Amministrazione comunale - Assessorato all’Ambiente. L’iniziativa, finalizzata alla riduzione dell’uso della plastica coinvolgerà complessivamente 9.000 studenti.

Questa mattina si è tenuta simbolicamente la cerimonia di consegna delle borracce presso il 3° Circolo Fraggianni.

Alla presenza dell’Assessore all’ambiente Ruggiero Passero e del rappresentante della direzione della presidenza di Bar.S.A., Giuseppe Tupputi, la dirigente Brigida Maria Caporale ha spiegato il valore ecologico e pedagogico della iniziativa ai piccoli studenti delle prime invitandoli a non utilizzare più le bottiglie di plastica tanto dannose per l’ambiente.

“Come Amministrazione - ha dichiarato l’assessore Passero - ci stiamo impegnando nel mettere in campo tutte le iniziative possibili per rendere Barletta Plastic Free. L’obiettivo di questo progetto è educare i nostri cittadini in erba non solo a non utilizzare le bottigliette di plastica ma a diventare veri e propri operatori di persuasione nelle rispettive famiglie affinchè la raccolta differenziata sia svolta nel modo più appropriato possibile. E’ questa la via giusta per educare al rispetto dell’ambiente.”