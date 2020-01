Troppi furti in via Romanelli e Dibari, la denuncia dei residenti

Un numero crescente di furti, di auto, in appartamenti e negli esercizi commerciali della zona. I residenti in via Dibari e Romanelli, nella nuova zona 167, sono esasperati e preoccupati e chiedono alle Forze dell'Ordine maggiore presenza sul territorio.



"I residenti ed i commercianti di Via R. Dibari e Via Romanelli, denunciano la totale assenza di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, le quali si limitano esclusivamente a creare posti di blocco nelle ore mattutine, anche armati, al solo fine di sanzionare gli automobilisti e non di assicurare alla giustizia i colpevoli dei numerosi reati contro il patrimonio commessi negli ultimi mesi e consistenti in furti di autovetture, furti in appartamenti e furti di materiali presenti nei locali commerciali - denunciano alla nostra Redazione - Gli stessi, stanchi dei quotidiani soprusi subiti, chiedono un immediato intervento delle istituzioni al fine di ottenere più sicurezza nel quartiere".