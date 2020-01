Incidente mortale durante lavori in casa, perde la vita un 62enne

Un incidente durante i lavori di ristrutturazione della sua casa in campagna è costato la vita a un 62enne di Barletta.

L'uomo ieri pomeriggio, 24 gennaio, era intento ad effettuare dei lavori nella sua proprietà in via Vecchia Canosa con l'ausilio di un carrello elevatore, quando è stato travolto dalla caduta di un pesante pannello in ferro.

Sul posto i soccorsi e la Polizia di Stato, che purtroppo hanno potuto solo constatare il suo decesso.