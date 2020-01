Borracce in alluminio a scuola, distribuite le prime mille

Con la distribuzione di mille 'borracce ecologiche' ad altrettanti alunni della scuola media Ettore Fieramosca di Barletta è entrata nel vivo la campagna di sensibilizzazione per ridurre l'uso della plastica.

L'iniziativa è stata realizzata dal Comune di Barletta con il contributo della Bar.S.A., la società che si occupa della gestione dei servizi ambientali. I giovani cittadini utilizzeranno le borracce di colore blu al posto delle dannose bottigliette e diventeranno cosi portatori di “educazione e cultura ambientale”.

La consegna è avvenuta stamane alla presenza, tra gli altri, del sindaco, Cosimo Cannito, dell'assessore all'ambiente, Ruggiero Passero, dell'amministratore unico della Bar.S.A., avv. Michele Cianci, e del preside della scuola, Francesco Messinese.

«I ragazzi salveranno il mondo; noi crediamo nella loro sensibilità” ha detto il sindaco Cannito, poco prima della consegna materiale delle borracce. "Si tratta - ha concluso - di un progetto virtuoso correlato a quello della città di Barletta “Plastic free”; un segno di civiltà che è giusto parta dalle scuole''.

Soddisfatto della campagna di sensibilizzazione e dell'entusiasmo dei ragazzi anche l'amministratore della Bar.S.A., Michele Cianci: "Siamo - ha detto - tutti sulla buona strada: la plastica è dannosa per l’ambiente e i più piccoli devono essere fautori di un cambiamento”.

Concludendo il breve incontro con gli alunni il dirigente scolastico, Francesco Messinese si è rivolto proprio ai suoi scolari: “Avete ricevuto il mandato – ha detto Messinese - di lasciare questo pianeta migliore di come lo abbiamo trovato. E lo state dimostrando oggi, con questo piccolo gesto, accettando queste piccole bottigliette”.

La distribuzione - che stamane è proseguita nella scuola elementare 'Girondi' - riprenderà venerdì prossimo nella scuola Musti e si concluderà sabato nell'istituto comprensivo Pietro Mennea.

'Barletta si unisce: no alla plastica, si all'ambiente' è scritto su ogni borraccia, con un significato grande quanto il sorriso e la voglia di vivere di uno studente, vero “amministratore” della città e del mondo che tutti vorremmo.