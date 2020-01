Vandalismo, in vico Fanfulla da Lodi cartelli contro il degrado

Una protesta civile contro l'inciviltà dilagante. A darne notizia i residenti in Vico Fanfulla da Lodi a Barletta: "Spett.le Redazione, con la presente, in qualità di referente dei residenti di Vico Fanfulla da Lodi, zona centrale del Centro Storico di Barletta, stamattina (ieri, ndr) sono stati affissi alcuni cartelli, atti a denunciare il degrado in cui versa la via e finalizzato ad evitare che nella nostra strada proseguano quindi ripetute attività di spaccio, bivacco e molestie, eseguite da ragazzi minorenni dalle ore pomeridiane a tarda notte;



infatti i cartelli citano testualmente: I RESIDENTI DI VIA FANFULLA SONO STANCHI CHE RAGAZZETTI ANNOIATI E MALEDUCATI ABBIANO DECISO DI TRASCORRERE QUI IL LORO TEMPO ARRECANDO DISTURBO A PERSONE E COSE GRAZIE A VOI IL SALOTTO DELLA CITTA’ SI E’ DEGRADATO IN UN LETAMAIO SE NON PORTATE RISPETTO ALLE PERSONE E ALLE COSE NON POTETE PRETENDERLO.



Si auspica infatti che, con maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e del Comune, si possano arginare questi disagi in cui versano i residenti e le attività commerciali che insistono in detta via". Un problema non certo isolato il vandalismo giovanile ma che ormai sta diventando una vera emergenza di ordine pubblico.