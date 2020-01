Valori PM10 oltre i limiti, il Comitato OAP chiede interventi urgenti

"Ancora una volta sono a denunciare la circostanza che oltre “la questione Dalena” - che ha acceso l’attenzione su quanto da anni denunciato e temuto - ci sono ancora tanti gravi ed irrisolti profili, sui quali bisogna intervenire urgentemente, per evitare catastrofi e disastri ambientali, anche più gravi di quanto accaduto qualche giorno fa". A intervenire su un'altra preoccupante questione ambientale è l'avvocato MicheleAlfredo Chiariello, vicepresidente del Comitato OAP.



"Infatti, da giorni, ad esempio, i valori di alcuni agenti atmosferici - quelli più resistenti al nostro apparato respiratorio - vale a dire PM 10 E PM 2.5 – risultano rilevati – tanto si legge sul sito istituzionale dell’Arpa - in misure molto alte in entrambe le postazioni di controllo; addirittura il Pm 2.5 è risultato, consecutivamente nei giorni 10-11-12 gennaio, nonché il 14 gennaio oltre il limite di legge, vale a dire “quattro superamenti” nel giro di pochi giorni.-

Ricordando a me stesso che questi agenti inquinanti - diretta conseguenza dei processi industriali e caratterizzati da lunghi tempi di permanenza nell’atmosfera, anche a distanza dal punto di reale emissione – sono particolarmente aggressivi e pericolosi per la nostra salute, invito il sig. Sindaco e l’Assessore all’Ambiente a porre in essere tutte le iniziative possibili, adottando decisioni, anche impopolari, per tutelare la salute pubblica e l’ambiente dove viviamo, per cercare di arginare questa condizione ambientale che, tra una cosa e l’altra, sta assumendo il carattere della irreversibilità".