Ubriaco alla guida urta 8 veicoli in sosta in via Regina Margherita

Al volante di un'auto percorreva ubriaco via Regina Margherita e, dopo aver urtato ben otto veicoli in sosta, si è fermato a centro strada in piazza Principe Umberto. Un episodio, quello accaduto ieri pomeriggio verso le 17:30 a Barletta, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Gli agenti della Polizia municipale intervenuti su segnalazione di alcuni testimoni hanno accertato che il responsabile,un cittadino rumeno, si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica causato dall'alcol: è stato accertato con referto medico l'esito positivo del controllo alcolemico del sangue, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 3.89 g/l (max consentito sino a 0,50 grammi/litro). All'esito di tali verifiche, avendo accertato lo stato di ebbrezza aggravato dall'aver commesso un incidente stradale, è seguito il ritiro della patente di guida finalizzato alla sospensione da 16 mesi a 3 anni e al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo, oltre al deferimento all'A.G. per la guida in stato di ebbrezza determinante nella causazione del sinistro.

A carico dello stesso individuo, risultato recidivo, verrà inoltrata alla Prefettura BAT richiesta di revoca della patente di guida.