Mensa Caritas, il sindaco: «Non è prevista alcuna riduzione dei pasti»

Questa mattina il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha incontrato il vicario episcopale, monsignor Filippo Salvo, e il direttore della Caritas cittadina, Lorenzo Chieppa. Il primo cittadino ha inteso rassicurare e tranquillizzare il Prelato e il direttore della Caritas in merito alla questione dei pasti destinati alla mensa dei poveri gestita dall’organismo pastorale.

“Non è prevista alcuna riduzione dei pasti per le persone più indigenti – ha sottolineato il sindaco Cannito – e neppure ve ne sarà nel finanziamento destinato alla mensa, né mai essa è stata ipotizzata da questa Amministrazione comunale”. “Il contrasto alla povertà, alla marginalizzazione e il sostegno alle persone più bisognose è la priorità per chi amministra la città”, ha concluso il sindaco.