Auto in fiamme in via Piave

Paura nella notte in via Piave a Barletta, dove un'auto in fiamme ha danneggiato anche la facciata di un palazzo adiacente.

Purtroppo è solo l'ultimo di una serie di episodi analoghi in questa via, una traversa dell'arteria di via Canosa. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi utili a comprendere la dinamica del rogo, probabilmente doloso.