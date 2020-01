Cimitero, esumazioni dei defunti nell'anno 2010

Nel corso dell’anno 2020 avranno luogo le esumazioni dei defunti sepolti nelle fosse nell’anno 2010 presso il Cimitero Comunale, per i quali è già trascorso o in prossima scadenza il periodo di inumazione previsto.

Avvisi ed informazioni per l’utenza saranno riportate all’interno del cimitero comunale entro il 31/01/2020 da parte della Notaro Group, si procederà comunque alla comunicazione alle famiglie interessate per concordare le modalità.

Si invitano gli interessati a contattare la ditta concessionaria dei servizi cimiteriali e/o recarsi presso l’ufficio ubicato all’interno del cimitero dal lunedì al sabato compreso dalle ore 8,00 alle ore 12,00, per l’esumazione dei resti mortali

In assenza di indicazioni da parte dei familiari dei defunti in merito alla destinazione dei resti ossei, i medesimi saranno depositati, come previsto dall’art. 62 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nell’ossario comune.