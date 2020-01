Abbandono illecito di rifiuti, oltre 40 gli automobilisti fotografati

Sono ancora decine, per il solo mese di novembre, coloro che sono stati immortalati dalla telecamere foto trappola posizionate in diverse zone della città ad abbandonare rifiuti di ogni genere, per lo più a ridosso di cestini per le carte, campane per la raccolta del vetro o contenitori per gli indumenti usati. Le foto fanno riferimento a via Beccaria, via Filannino, via Palladio, via Petrarca, via della Repubblica, ma ci sono anche via Verdi e via San Samuele.

Come sempre ci sono gli abitudinari, quelli che tutti i giorni alla stessa ora, lasciano magari sotto casa i propri rifiuti e quelli, tanti, oltre 40, che si mettono in auto per raggiungere un luogo “riparato” per liberarsi dei propri; ma c’è anche chi se ne libera al volo, direttamente dal finestrino dell’auto. Infine la peggiore delle immagini, quella di una giovane mamma con al seguito due bambini, ai quali non offre il migliore degli esempi lasciando il sacchetto dei rifiuti per strada.

Si ricorda che sul sito internet di Bar.s.a., nella sezione raccolta differenziata (http://www.barsa.it/index.php/raccolta-differenziata) si trovano tutte le informazioni utili su come differenziare, dove e quando buttare i rifiuti a seconda delle zone e su come prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti direttamente a casa.