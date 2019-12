Incendio azienda rifiuti, OAP: "Sfiorato disastro ambientale, esposto in Procura"

"Da qualche ora a Barletta sta bruciando una industria del settore rifiuti. Non si tratta di una azienda agricola, come descritto da qualcuno. Bensì, della stessa azienda denunciata, dopo i controlli di qualche mese fa, perché utilizzava un'area all'aperto, come deposito di plastica. (Tanto si legge nella informativa a firma del Comandante dei Vigili, consegnataci durante l’incontro con l’Arpa del settembre scorso.)". Sul grave episodio di questa mattina interviene l'avvocato MicheleAlfredo Chiariello, vicepresidente del Comitato OAP.

" Ora, quella stessa azienda sta bruciando da ore, producendo fumo nero e particelle resistenti ai nostri filtri respiratori e, per questo, molto pericolosi. Pare che il vento soffi verso l'esterno della città, diminuendo l'impatto nell'aria. Non è il momento di fare polemiche, perché non sono a conoscenza delle cause dell'incendio, ma oggi è successa una cosa molto grave. Si è rischiato il disastro ambientale, questa è l'espressione opportuna, non si abbia paura a dirlo. E non oso immaginare se fosse accaduto ad altre industrie, ancora più insediate nel centro abitato, il tutto in violazione del Testo Unico Ambientale artt. 216 e 217 T.U. Leggi Sanitarie, vetusto, ma ancora in vigore.

Tutto ciò premesso, nella mia qualità di Vice Presidente di Operazione Aria Pulita Bat, chiedo che, con la massima urgenza, il Sindaco, quale responsabile della salute pubblica, e tutti gli altri massimi organi politici locali, ma anche nazionali, nelle loro rispettive qualità, facciano chiarezza su quello che sta accadendo e, dall’altro, se necessario, pongano in essere immediatamente tutte le misure necessarie, anche precauzionali, per garantire il massimo della sicurezza, sotto ogni profilo, in quanto limitarsi a consigliare di “ tenere le finestre chiuse”, come si legge in un post istituzionale, è assolutamente pleonastico.

Lo scrivente, fuori per motivi personali, è a conoscenza della presenza, in loco, di rappresentanti dell’Arpa, ai quali ribadisce la propria fiducia, chiedendo, altresì, agli stessi, una accurata e puntuale relazione su quello che è successo e dei risultati degli accertamenti e dei rilievi, ai quali, sicuramente, la predetta azienda è stata sottoposta in precedenza e anche nella giornata odierna, in particolare sotto il profilo della prevenzione ambientale, del rispetto della normativa vigente e della esistenza di materiale custodito in maniera non conforme alla prescrizione di legge.

E’ un diritto della cittadinanza quello di essere informata, cui corrisponde un dovere informativo, oltre che di tutela in senso lato, da parte delle istituzioni.

Anticipo che nei prossimi giorni, per quanto accaduto, verrà presentato formale esposto alla Procura della Repubblica competente".