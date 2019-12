Incendio azienda rifiuti, i commenti di Cianci e del sen. Quarto (M5S)

"Ciò che è accaduto oggi a Barletta è di gravità inaudita! Abbiamo sempre contestato la presenza di aziende insalubri adiacenti alla città. Dopo ore di incendio non siamo ancora a conoscenza degli effettivi rischi per la salute pubblica. Il fumo che fuoriesce è di evidente tossicità! Vogliamo conoscere, attraverso un comunicato ufficiale dell’ARPA, i quantitativi di diossine che si stanno liberando nell’aria che respiriamo, a cosa andiamo incontro e quali provvedimenti a tutela della salute e dell’ambiente stanno adottando le autorità preposte". Lo dichiara l'avvocato Michele Cianci, amministratore unico di Bar.S.A., in merito al rogo divampato questa mattina in un'azienda per il trattamento dei rifiuti ubicata in via Vecchia Madonna dello Sterpeto a Barletta.

Anche il senatore del Movimento 5 Stelle Ruggiero Quarto ha commentato il grave episodio: "Ho appena appreso la sciagurata notizia del disastroso incendio a Barletta. Purtroppo, con grande dispiacere, devo rilevare che trattasi dell'ennesimo incendio di un centro di raccolta e trattamento rifiuti in Italia.

Auspico la massima attenzione sia in fase emergenziale, per tutelare la salute dei cittadini, e sia investigativa, per chiarire le dinamiche del gravissimo avvenimento. Ho, all'uopo, attenzionato l'accaduto al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, generale Sergio Costa, e al Presidente dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), Stefano Laporta, per un loro utile interessamento".