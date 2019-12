Capitozzature illecite di alberi a Montaltino, la denuncia di Legambiente Barletta

Legambiente Barletta evidenzia che il verde urbano è cosa pubblica e il singolo cittadino non può effettuare interventi arbitrari e non autorizzati sugli alberi del territorio.

Il Circolo di Barletta di Legambiente ha segnalato all’Amministrazione comunale alcuni interventi di capitozzatura su alberi ubicati nel villaggio di Montaltino, ad opera di uno o più privati attualmente ignoti e presumibilmente non autorizzati.

Nella circostanza in questione, pare che artefici degli interventi non siano stati gli operatori della BAR.S.A. S.p.A., soggetto competente per gli interventi di manutenzione del verde pubblico in oggetto.

Come già in passato, Legambiente Barletta continua a riscontrare scempi perpetrati in danno al nostro territorio e azioni presumibilmente illecite che vanno a ledere tutta la collettività. Infatti, è ferma convinzione dei volontari attivi del Circolo di Barletta di Legambiente che i danni inflitti al verde urbano della città costituiscono, danni patrimoniali e non, per l’intera cittadinanza.

Per tale ragione, si è provveduto a protocollare la suddetta segnalazione con la quale sono state formulate la richiesta di accertamenti finalizzati a risalire a colui o coloro che hanno effettuato i presunti interventi di cui innanzi e la richiesta di adozione di opportuni provvedimenti volti a prevenire l’ulteriore depauperamento del verde pubblico e perseguire gli eventuali responsabili di quanto accaduto.

Legambiente Barletta, restando in attesa di un riscontro dell’Amministrazione Comunale, coglie l’occasione per invitare i privati cittadini ad astenersi dall’effettuare interventi sul verde pubblico senza le opportune autorizzazioni.