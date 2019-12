Via dei Muratori, col programma triennale dei lavori pubblici slitta al 2022

"L’ultima volta che avevamo interessato i lettori sull’ "affaire" di via dei Muratori era Pasqua. Siamo a Natale, ma la strada non è ancora stata ultimata. In compenso, come da tradizione, il Comune ci ha fatto una sorpresa". Una novità purtroppo non ancora positiva per chi, come l'imprenditore Aldo Musti e tanti altri della zona, attende da troppi anni una soluzione.

"Il Consiglio comunale, poco prima di Pasqua, aveva approvato il progetto preliminare del completamento della ormai famosa strada di via dei Muratori. <<Ora bisogna cercare i soldi>>, aveva detto in assise il nostro sindaco Cannito.

Un aiutino è arrivato anche dal sottoscritto. Nella seduta del 25 settembre della Commissione consiliare lavori pubblici, ho ricordato a tutti i presenti (sindaco, consiglieri e assessore ai lavori pubblici) dell’esistenza di un residuo di circa 500mila euro di fondi pubblici dei precedenti lavori delle urbanizzazioni della zona merceologica. Il sindaco incaricava l’assessore alle opportune verifiche. Ad oggi non vi è stato nessun riscontro in merito.

All’improvviso, lo SCOOP! Con il nuovo programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell’amministrazione del comune di Barletta, pubblicato un paio di giorni fa all’albo pretorio, il completamento di via dei Muratori slitta al 2022.

Per molti anni, a Barletta, abbiamo sognato di veder completata Via dei Muratori. Veniva infatti riportata nel libro dei sogni, ovvero in tutti i programmi triennali dei lavori pubblici sin dal 2012.

La motivazione è sempre la stessa: mancano i soldi. Così come nel 2008 mancavano i soldi per finirla, così oggi (dopo undici anni) mancano i soldi per riprendere e finire i lavori.

E’ chiaro che individuare le priorità per l’utilizzo delle risorse economiche disponibili sia la principale responsabilità politica dell’amministrazione comunale: ma siamo davvero sicuri che i lavori previsti dal programma approvato siano effettivamente più urgenti dell’ultimazione della principale arteria stradale della zona merceologica della città, ancora oggi spezzata in due?

E l’indirizzo politico delle precedenti amministrazioni, che fine ha fatto?".