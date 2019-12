Bar.S.A., obiettivi raggiunti e buoni propositi: il bilancio di fine 2019

Il 2019 si conclude nel segno dell’ottimismo e degli eccellenti risultati raggiunti per Bar.S.A. – Barletta Servizi Ambientali. Giovedì mattina, in occasione della celebrazione della Santa Messa officiata da don Nardino nell’auditorium della sede in via Callano, si è svolto anche un familiare e affettuoso scambio di auguri tra il management e gli operatori di Bar.S.A., alla presenza dell’amministratore unico avv. Michele Cianci e degli assessori comunali Ruggiero Passero, Rosa Tupputi e del vicesindaco Marcello Lanotte.



«Siamo diventati ormai una grande famiglia qui in Bar.S.A. – ha commentato l’amministratore Cianci – e grazie alla nostra tenacia e alla costante e proficua collaborazione con l’amministrazione comunale - tutta, inclusa la minoranza - è stato possibile raggiungere in questo 2019 importanti obiettivi. Quattro, in particolare, sono i risultati di cui sono soddisfatto: il rinnovo del contratto Global Service per tre anni, l’avvio della strategia Plastic Free, l’ambito premio di Comune Riciclone, all’insegna della salvaguardia ambientale per le generazioni future, e l’assunzione di 13 nuovi dipendenti grazie a un concorso svolto con rigore e trasparenza. Da non dimenticare, inoltre, una Tari, quella barlettana, tra le più basse d’Italia.”

Sinergie e propositività si spingono anche verso il prossimo anno, con l’auspicio di raggiungere nuovi significativi obiettivi. «Posso dire che per Bar.S.A. è stato un 2019 di indubbi miglioramenti – chiosa Cianci - e su questa rotta continueremo a lavorare tutti, dipendenti e dirigenti, nell’esclusivo bene di Barletta. A tutti i cittadini barlettani i migliori auguri di buone feste e di una sempre più forte collaborazione, perché assieme avremo una Barletta che potrà manifestare anche ai turisti tutta la sua bellezza storica, artistica e sociale, solo se noi cittadini rimaniamo uniti per l’ambiente, a prescindere dai colori politici".