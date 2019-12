Omicidio Diviccaro in via Brescia, la Cassazione conferma sentenza di assoluzione

La Corte di Cassazione, con sentenza dell'11 dicembre scorso, ha confermato l'assoluzione per Grazia Fiore e Damiano Diviccaro. Madre e figlio erano stati condannati in primo grado all'ergastolo nel 2016 per il duplice omicidio di Maria Diviccaro (rispettivamente cognata e zia degli imputati), la 62enne disabile trovata senza vita in casa sua a Barletta in via Brescia insieme alla badante 65enne Maria Strafile, ma assolti dalla Corte di Appello di Assise di Bari a settembre 2019.



