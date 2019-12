GdF sequestra immobili in città a noti pregiudicati

Manovra finanziaria, il sen. Damiani in Aula: «Aumenta le tasse, limite in Costituzione»

"Questa è una manovra che aumenta le tasse per gli italiani e in cambio restituisce solo debiti per i cittadini". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, relatore di minoranza sulla manovra, nel corso del suo intervento in Aula a Palazzo Madama questa mattina.