È morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: aveva origini barlettane

Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio è morto al San Raffaele di Milano. Considerato uno degli uomini più ricchi d'Italia, Del Vecchio aveva 87 anni ed era di origini barlettane.

Cavaliere del Lavoro dal 1986, maggior azionista di Mediobanca oltre che di Generali, tre lauree e due master honoris causa, Del Vecchio si è costruito da solo un impero partendo dalle montature degli occhiali da una fabbrica nel bellunese.

Figlio di un commerciante di frutta di Barletta che muore prima della sua nascita, Leonardo Del Vecchio viene affidato da sua madre al collegio dei Martinitt, dove rimase fino alla fine della scuola media. All'età di 15 anni iniziò a lavorare come garzone alla Johnsonm una fabbrica produttrice di medaglie e coppe fin quando non decide di iscriversi ai corsi derali dell'Accademia di Brera per studiare design e incisione. Nel 1961 fondò Luxottica, società che crebbe rapidamente tanto da fare inserire il suo fondatore alla 50esima posizione dei billionaires di Forbes all'età di 83 anni.

Del Vecchio lascia sua moglie e 6 figli.