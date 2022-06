Crollo di via Roma, assolto un imputato. Rimodulazione della pena per altri

A distanza di quasi 11 anni si continua a parlare del crollo di via Roma di Barletta, tragedia nella quale persero la vita Tina, Matilde, Giovanna, Antonella e Maria lo scorso 3 ottobre del 2011.

Dopo la conferma da parte della Corte di Cassazione in via definitiva alla condanna di sei imputati per il crollo colposo, la Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Penale, ha oggi assolto un imputato e rimodulato le pene di qualcuno di loro.

Stando all'ipotesi accusatoria, il crollo fu provocato dai lavori di demolizione della palazzina adiacente a quella dove c'era la maglieria nella quale hanno perso la vita le cinque donne.

La sentenza della Corte d'Appello di oggi ha assolto Giovanni Chiarulli, titolare dell'azienda esecutrice dei lavori di demolizione, accusato dei reati di disastro e omidicio colposo, poiché "il fatto non costuisce reato". Chiarulli, dunque, ha ottenuto la "revoca delle statuizioni civili e della condanna al pagamento delle spese processuali inerenti a tutti i gradi di giudizio".

Se l'ingegnere comunale Rosario Palmitessa ha ottenuto la sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sia all'architetto Giovanni Paparella che al geometra Vincenzo Zagaria è stata rideterminata la pena: al primo a 3 anni e 11 mesi di reclusione, al secondo 3 anni e 7 mesi di reclusione.