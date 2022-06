Pauroso incidente sulla provinciale delle "Saline", tre feriti

Un pauroso incidente stradale si è verificato questa mattina sulla provinciale 5 delle Saline, tra Barletta e Margherita di Savoia. Tre persone sono rimaste ferite nell'impatto tra due automobili, una Mini e una Lancia Y. Le due auto si sarebbero scontrate frontalmente forse a causa di un sorpasso azzardato. Nello scontro la Mini ha preso fuoco e gli occupanti del mezzo sono riusciti a mettersi in salvo.

Gli occupanti della Mini sono stati condotti nell'ospedale di Andria. Il conducente della Lancia, invece, è stato portato nell'ospedale di Barletta. Nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni.

Oltre agli operatori sanitari giunti sul posto per portare soccorso alle persone rimaste coinvolte nell'impatto, sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Saranno i rilievi delle forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.