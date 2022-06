SuperEnalotto: vinti 480mila euro a Barletta

480.505,82 euro sono stati vinti oggi a Barletta presso la tabaccheria Riefolo in via Consalvo da Cordova 11 grazie a una schedina "Gioco da tastiera".

Sebbene non ci sia stato nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, con il Jackpot di 216,5 milioni di euro, la fortuna ha baciato un barlettano/a, che ha centrato un "5+1".

Da segnalare, riporta gipronews, anche due punti "5" da 77.620,17 euro ciascuno: il primo è stato centrato a Napoli, presso il punto Riv. Tabacchi n. 111 in via Marchese di Campodisola 22, mentre il secondo è arrivato Mirabella Imbaccari (CT) presso l'Edicola Gona in via Curiel 17. Entrambi i "5" sono stati centrati grazie a una schedina 5 pannelli. Si segnalano poi tre "4 stella" da 28.111 euro ciascuno.