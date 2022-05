Giovane pusher preso dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Barletta, nei giorni scorsi, nell’ambito di mirati servizi di contrasto al reato di spaccio di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un soggetto di 23 anni, residente a Barletta, con precedenti di polizia specifici, trovato in possesso di gr 9,25 di tipo cocaina, destinata all’attività di spaccio. In particolare, nel corso dei consueti controlli effettuati nel centro storico cittadino, i poliziotti hanno identificato il giovane il quale, nel corso del controllo, ha manifestato evidenti segni di nervosismo, inducendo il personale del Commissariato ad approfondire gli accertamenti, al termine dei quali il ventitreenne è stato trovato in possesso dello stupefacente.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.