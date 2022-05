Minacciato con una pistola Michele Cianci: ignoti i responsabili del gesto

Michele Cianci, amministratore unico di Bar.S.A. e presidente del Comitato Operazione Aria Pulita, è stato aggredito lo scorso 25 maggio.

Mentre si stava recando a lavoro, nella sede in via Callano, l'auto di Cianci è stata avvicinata da una moto con a bordo due persone che gli hanno puntato contro una pistola.

L'auto della vettura con Cianci a bordo aveva i finestrini chiusi: non appena è stato affiancato, l'avvocato ha rallentato la marcia, mentre la moto ha accelerato e fatto perdere ogni sua traccia. I due, entrambi con casco integrale, non sono stati identificati.

Una minaccia silente quella nei confronti di Cianci, che ha dichiarato di non avere motivo per ricevere minacce di questo genere. Gli unici episodi che gli vengono in mente sono la sua recente apparizione su "Striscia la Notizia" per il servizio di Pinuccio riguardante il Canale H, dove aveva definito i responsabili degli sversamenti abusivi come 'criminali'.