Fiamme nei giardini del castello, incendiata la tenda di Gianni

Fiamme nei giardini del Castello di Barletta: a pochi metri dall'area giochi per i bambini è divampato un incendio visibile da qualche metro di distanza.

Dopo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme, il signor Gianni non ha potuto che constatare come non fosse rimasto più nulla della sua tenda, suo rifugio all'interno dei giardini del castello.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate, si tratterebbe di un incendio di natura dolosa e non di un incidente. Tanto lo spavento per tutti coloro che stavano trascorrendo un pomeriggio all'interno dei giardini del Castello, ma non si è verificato nessun danno alle persone circostanti, bambini compresi.

Si vocifera che il fuoco sia stato appiccato da due ragazzini di passaggio, che sono stati visti mentre lanciavano qualcosa all'interno della tenda, che ha preso subito fuoco.

È subito scattata la corsa di solidarietà per ospitare il signor Gianni: in tanti si sono offerti di donargli un'altra tenda. L'uomo, profondamente arrabbiato, non si è abbattuto: «Sono abituato a ricominciare da zero» ha dichiarato.