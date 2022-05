Scontro tra due auto sulla Barletta-Andria. Pochi minuti fa due auto, un'Opel Astra e un'Audi A3 sono rimaste coinvolte in un sinistro. L'incidente è avvenuto in corrispondenza del restringimento della carreggiata per i lavori del canale Ciappetta-Camaggio della S.S. 170 direzione Andria.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare: le auto si stanno dirigendo in tratturi di campagna per poter raggiungere Barletta.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e il soccorso stradale per la rimozione delle auto. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.