Un mese fa l'omicidio di Giuseppe Tupputi, proseguono le indagini

Un mese fa il 43enne Giuseppe Tupputi, proprietario del bar Morrison's Revolution è stato ucciso mentre stava svolgendo il suo lavoro. L'uomo buono, come da tutti descritto, ha lasciato sua moglie e due bambine, la più piccola di pochi mesi.

Verso le 19:30 di quell'11 aprile 2022, all'interno del locale in via Rionero sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco in seguito a una discussione con il suo killer.

Pasquale Rutigliano, 32enne in carcere con l'accusa di essere l'assassino di Giuseppe Tupputi, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, ha confessato di aver sparato lui all'interno del bar, confermando quando ricostruito in prima battuta dagli inquirenti, ossia di aver sparato all'indirizzo del bancone dietro il quale si trovava la vittima, dopo aver richiesto una birra. Ad essere fatale, come emerso dall'autopsia, l'emoraggia interna che ha colpito gli organi vitali.

Poche le parole pronunciate dalla moglie Giusy, che affranta dal dolore, aveva espresso tramite il suo avvocato Francesco Piccolo "l'invito alle Istituzioni a dar seguito alle dichiarazioni rilasciate e a fornire ogni più utile e concreto supporto alla famiglia, dando un segnale concreto della loro presenza". La vicinanza alla famiglia di Giuseppe Tupputi è stata dimostrata dalla cittadinanza barlettana durante il giorno dei funerali, quando una folla commossa e silenziosa ha accompagnato il feretro del giovane papà brutalmente assassinato.

Da monito le parole del Mons. D'Ascenzo, che durante l'omelia si era così espresso: «Difronte a queste morti è necessario che Barletta si svegli davvero e che queste lacrime di dolore ci permettano di aprire gli occhi. Non vogliamo più che simili tragedie accadano».

A un mese da quella drammatica sera, gli agenti del commissariato di Polizia, su delega della Procura di Trani, hanno cominciato gli accertamenti tecnici irripetibili: a loro disposizione le immagini di videosorveglianza del bar (che confermano quanto riferito dall'indagato), le tracce di polvere da sparo sulla mano e sugli indumenti del killer e il Dna dell'omicida presente sulla bottiglia di birra poggiata sul bancone.

In questi 30 giorni trascorsi dalla triste vicenda, Barletta non ha dimenticato: le ferite per la perdita di Claudio Lasala e Michele Cilli non erano ancora rimarginate per poter accettare un'altra crudeltà simile. Conscia del calore della città, la moglie Giusy ha pubblicato, in data 3 maggio, un breve ringraziamento sul suo profilo Facebook: «Vorrei ringraziare singolarmente ognuno di voi per l'affetto e il sostegno che ci state offrendo, vorrei scrivervi mille parole ma credo non basterebbero a spiegarvi quanto vi sia grata. Vi prego di condividere il mio messaggio affinché arrivi anche a chi non conosco personalmente».