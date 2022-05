Traffico in tilt in via zona Settefrati e Borgovilla. Contrariamente a quanto trapelato inizialmente, la causa non è da imputare a un allagamento del sottovia "Pertini" ma a un incidente che ha coinvolto due vetture all'interno dello stesso.

A causa della chiusura del traffico veicolare del sottopasso, tutte le auto si sono dirette verso via Regina Margherita, con conseguenti notevoli rallentamenti. Traffico congelato anche in via Foggia e in via Francanzano, con notevoli disagi per i quartieri Settefrati e Borgovilla.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.