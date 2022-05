Tamponamento sulla 16bis fra Barletta e Trani: ragazza trasportata in ospedale

Violento impatto avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10, sulla strada statale 16 bis fra Barletta e Trani, in direzione sud, al chilometro 751. Tre i mezzi coinvolti, un'auto, un furgone e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale di Barletta, i Carabinieri e tre ambulanze del 118. Una volante della Polizia di Stato ha bloccato l'accesso alla statale all'ingresso di Barletta sud, in direzione sud. Una ragazza è stata trattata dai soccorritori del posto ma si è reso necessario il trasposto un ospedale per accertamenti.