Paura in zona Barberini: probabile fuga di gas

Probabile fuga di gas in via Paparella, angolo via Bruno Buozzi. Sul posto i Vigili del Fuoco, Italgas e Polizia Municipale dopo le numerose segnalazioni da parte dei residenti.

La gente, impaurita, si è subito precipitata per strada in attesa di sviluppi.

Al momento la situazione sembra sotto controllo: gli impiegati dell'Italgas sono a lavoro per individuare la perdita.

Strada bloccata al traffico veicolare in via Bruno Buozzi.

Seguiranno aggiornamenti.