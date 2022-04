Guasto elettrico a Bari Centrale: traffico ferroviario fortemente rallentato

Problemi di traffico ferroviario nella mattinata sulla tratta regionale e per i treni nazionali di passaggio da Bari Centrale. Alle ore 6 il traffico è sospeso tra Bari Centrale e Bari Santo Spirito per un guasto alla linea elettrica a Bari Centrale. Sino alle ore 8.20 il traffico ha subìto rallentamenti sino a 180minuti per i treni in viaggio. I tecnici sono stati al lavoro sino alle ore 9 per poter far riprendere gradualmente le normali percorrenza.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 e in arrivo a Roma Termini alle ore 11:55.

Il treno ICN 765 Milano Centrale (21:50) - Lecce (10:37) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bari Lamasinata con un maggior tempo di percorrenza di 80 minuti e ferma anche a Bari Santo Spirito. I passeggeri diretti a Bari Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus tra Bari Santo Spirito e Bari Centrale.

Cancellazioni e sostituzioni con bus per i treni Regionali della tratta Bari - Foggia.