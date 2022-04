Morte Tupputi, proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

L'intera città di Barletta osserverà un momento di lutto durante i funerali di Giuseppe Tupputi, ucciso nel suo bar lo scorso 11 aprile. L'amministrazione comunale, infatti, ha disposto il lutto cittadino in concomitanza della celebrazione delle esequie che si svolgeranno con grande probabilità nella giornata di martedì 19 aprile.

«Ritenendo di interpretare i sentimenti di unanime sgomento e di esprimere la partecipazione dell'Ente civico al grave lutto dei Familiari, il Commissario Straordinario Francesco Alecci invita i titolari delle attività commerciali ad esprimere la loro partecipazione evitando, nella medesima giornata, comportamenti contrastanti con lo spirito del lutto ed i Cittadini a non svolgere attività ludiche, ricreative e musicali. Per l’intera durata del lutto cittadino saranno esposte a mezz’asta le bandiere del Palazzo di Città e di tutti gli Uffici comunali» scrivono dal Comune. Nella giornata di oggi, intanto, è stato conferito incarico al medico legale per l'esecuzione dell'autopsia che sarà svolta domani nell'istituto di medicina legale del Policlinico barese. La famiglia non ha inteso nominare un consulente di parte, «avendo piena fiducia nell'operato della magistratura e dei suoi consulenti» ha riferito l'avvocato Francesco Piccolo, portavoce dei familiari di Tupputi, che al momento non si sentono pronti a rilasciare alcun tipo di dichiarazione.