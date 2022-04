Omicidio Tupputi, domani l'interrogatorio di garanzia

C'è stretto riserbo da parte degli inquirenti sulle indagini relative alll'omicidio di Giuseppe Tupputi, ucciso con un colpo di pistola all'interno del suo bar "Morrison's Revolution" in via Rionero, alla periferia della città. Nella giornata di domani si terrà l'interrogatorio di garanzia del trentenne fermato in quanto gravemente indiziato di essere il responsabile del fatto di sangue. Era stato lui stesso, volto ben noto alle forze dell'ordine, a costituirsi. Gli inquirenti però erano sulle sue tracce: le telecamere dell'impianto di videosorveglianza del locale, infatti, avevano chiaramente ripreso l'accaduto.

Stando alla ricostruzione effettuata dalla Polizia il killer era entrato nel bar e aveva chiesto una bottiglia di birra. Poi la discussione con il barista, «per futili motivi» spievano gli inquirenti, nel corso della ha estratto la pistola ed ha esploso almeneno tre colpi all'indirizzo della vittima che era disarmata e dietro il bancone. Uno dei colpi lo ha ucciso. Subito dopo la sparatoria, il presunto killer, si è allontanato e non è rientrato a casa alle 22 come invece avrebbe dovuto. Si è invece presentato in commissariato, in compagnia dell'avvocato di fiducia, all'alba del giorno seguente «sentendosi braccato e dopo una lunga attività di persuasione svolta dai poliziotti nei confronti dei suoi familiari».

L'uomo si trova ora in carcere. La magistratura ha invece disposto l'autopsia sul corpo della vittima che si svolgerà venerdì mattina.